Published on April 21, 2026

Nomination Results for Local 1710 Executive 


Thank you to everyone who submitted a nomination form for an executive position on Local 1710. Nominations have now closed.
 
Congratulations to the following members who have been acclaimed:

  • Recording Secretary – Alexa Kalina
  • Member-at-Large – Lexie Skinner
  • Member-at-Large Equity Worker – Ann Beltran

They now join your current Local 1710 Executive Members:
 
Chairperson:                                               Naomi Gallant
First Vice-Chairperson:                               Suzanne Langdon
Second Vice-Chairperson:                          Lin Lin
Member-at-Large:                                       Brad MacPhee
Member-at-Large:                                       Teal Johnstone
Member-at-Large Indigenous Worker:        David Green
Member-at-Large Young Worker:               Seth Sutherland 
 
In solidarity

Tennille Penner / Grace Molnar
Staff Representatives

