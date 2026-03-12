We are pleased to announce the results of the Election for the vacant position of Member-at-Large on the Local 2009 Executive:
|
Position
|
Candidates
|
Total Votes Cast
|
Number of Votes for Candidate
|
Number of Ballots Spoiled
|
Successful Candidate
|
Member-at-Large
|
Ty Leonard
|
72, 1 Abstain
|
18
|
0
|
|
Member-at-Large
|
Kristen Murphy
|
72, 1 Abstain
|
11
|
0
|
|
Member-at-Large
|
Sean Murphy
|
72, 1 Abstain
|
38
|
0
|
SEAN MURPHY
|
Member-at-Large
|
Jagdev Uppal
|
72, 1 Abstain
|
4
|
0
|
Congratulations to Sean Murphy who joins the following on the Local 2009 Executive:
Adam Marsel: Chair
Connor MacKay: 1st Vice
Paul Pries: 2nd Vice Chair
Dustin Jones: Treasurer
Andrea Burton: Recording Secretary
Gavin Gentles: Member at Large
Zachary Pollard: Member at Large
Shea Shillitto: Member at Large
Laura Laing: Member at Large - Equity Worker
Ronan Gelber: Member at Large - Young Worker
In solidarity
Francesca Burgon
Staff Representative
