Local 2009 - Local Executive Election Results - BC General Employees' Union (BCGEU)

Published on March 12, 2026

We are pleased to announce the results of the Election for the vacant position of Member-at-Large on the Local 2009 Executive:

Position

Candidates

Total Votes Cast

Number of Votes for Candidate

Number of Ballots Spoiled

Successful Candidate

Member-at-Large

Ty Leonard

72, 1 Abstain

18

0

 

Member-at-Large

Kristen Murphy

72, 1 Abstain

11

0

 

Member-at-Large

Sean Murphy

72, 1 Abstain

38

0

SEAN MURPHY

Member-at-Large

Jagdev Uppal

72, 1 Abstain

4

0

 

 

Congratulations to Sean Murphy who joins the following on the Local 2009 Executive:

 

                    Adam Marsel:            Chair

                    Connor MacKay:        1st Vice

                    Paul Pries:                  2nd Vice Chair 

                    Dustin Jones:              Treasurer

                    Andrea Burton:          Recording Secretary

                    Gavin Gentles:             Member at Large

                    Zachary Pollard:         Member at Large

                    Shea Shillitto:             Member at Large

                    Laura Laing:                Member at Large - Equity Worker

                    Ronan Gelber:            Member at Large - Young Worker

                   

In solidarity

Francesca Burgon
Staff Representative


Download PDF of notice here 

